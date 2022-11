EdF : Kimpembé renonce au Mondial, Disasi le remplace

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Entré en seconde période lors de PSG-Auxerre, Presnel Kimpembé n'est visiblement pas en état de disputer le Mondial avec l'équipe de France. Didier Deschamps le remplace dans son groupe par Axel Disasi, le joueur parisien ayant préféré ne pas faire le voyage.

Alors que la deadline pour l'officialisation définitive de la liste des 26 joueurs de l'équipe de France pour le Mondial au Qatar se profile, le sélectionneur national a décidé de changer un de ses joueurs. En effet, la Fédération Française de Football vient d'annoncer le forfait de Presnel Kimpembé, le défenseur du Paris Saint-Germain n'étant toujours pas à 100% et son remplacement par Axel Disasi, qui jouait dimanche soir avec Monaco contre l'OM et avait pété les plombs contre l'arbitre après la rencontre. La FFF précise que c'est Kimpembé qui a fait savoir à Didier Deschamps qu'il ne se sentait pas en état de disputer le Mondial.

Kimpembé ne se sent pas à 100%

Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. 𝗔𝘅𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 a été appelé pour le remplacer !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UpaVQZWPWf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

« Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. Le défenseur du Paris-SG ne s’estime pas suffisamment rétabli pour être en mesure de tenir sa place au sein de la défense des Bleus au Qatar. Cette décision a été prise ce matin, à Clairefontaine, après un échange entre le joueur et le médecin de l’Equipe de France, le Dr Franck Le Gall, puis entre le joueur et Didier Deschamps. Le staff de l'Equipe de France salue l'honnêteté de Presnel et lui souhaite de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques dans les meilleurs délais. Didier Deschamps a décidé, pour remplacer Presnel Kimpembé, de faire appel à Axel Disasi. Le défenseur de l’AS Monaco est attendu dans la journée à Clairefontaine », indique la FFF, qui quelques heures avant avait convoqué Lilian Thuram pour faire le 26e joueur dans la liste qui doit être envoyée avant 19 heures à la FIFA. Pour rappel, l'équipe de France partira mercredi au Qatar et s'entraînera pour la première fois le jeudi dans son camp de base.