EdF : Kimpembe a des fourmis dans les jambes avec les Bleus

Dans : Equipe de France, PSG.

S’il n’a même pas atteint la barre des 50 matchs de Ligue 1 avec le PSG, Presnel Kimpembe fait déjà l’unanimité, notamment auprès du staff de l’Equipe de France.

Non-sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2016, Presnel Kimpembe est désormais un habitué du Château de Clairefontaine puisque le défenseur de 22 ans est systématiquement appelé par le sélectionneur national depuis plusieurs semaines. Derrière Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Laurent Koscielny dans la hiérarchie des centraux en Bleus, le joueur du PSG prend son mal en patience. Surtout, il n’oublie pas la chance qu’il a d’être dans les petits papiers du sélectionneur.

« Ce sont des situations pas faciles car on a toujours envie de jouer. Tous les joueurs ont envie de jouer. Mais comme le coach nous l’a déjà dit, on ne peut mettre qu’onze joueurs titulaires avec trois remplacements. Je reste au service du groupe, c’est aussi ça avoir un état d’esprit. On sait aussi que c’est l’équipe de France et que ce sont des occasions où plusieurs personnes aimeraient être présentes à notre place. Donc je me mets au service du groupe et je travaille individuellement et avec le collectif. L’équipe de France est quelque chose d’assez spéciale. Le fait de côtoyer des joueurs comme ça est très bien aussi » a confié le natif de Beaumont aux caméras de la FFF, lui qui est très utilisé par Unai Emery en ce début de saison (6 matchs de L1) et qui espère honorer sa première sélection en Equipe de France à l’occasion du match contre la Bulgarie ou la Biélorussie.