EdF : Jul se propose pour l’hymne, ça va ambiancer 

Dans : Equipe de France.

A l’issue d’un débat assez surréaliste, la chanson de Youssoupha pour présenter la liste de l’équipe de France, n’a pas été reconnue comme l’hymne des Bleus pour l’Euro 2021.

Le rappeur était, selon Noël Le Graët, simplement sollicité par le service communication pour un accompagnement musical de la liste de Didier Deschamps. Résultat, non pas que la population fan de football soit particulièrement en manque, mais il n’y a pas, contrairement aux autres éditions, d’hymne officiel ou officieux qui accompagne les joueurs tricolores. Rappeur très apprécié de nombreux footballeurs, Jul s’est proposé de régler ce problème, et ce même si la compétition a déjà bien débuté. Le Marseillais, connu notamment pour sa capacité à écrire et produire des chansons très rapidement, lui qui tourne parfois à deux ou trois albums par an, est en tout cas très chaud pour s’en occuper si on le sollicite.

« Si on me demande, je tenterai. Si ça passe pas, s’ils n’aiment pas, tant pis, mais je tenterai. Ça ferait plaisir. Les Bleus ! Les soutenir, c’est normal. Si on m’appelle, j’y vais en cabrant. Je n'ai pas pensé à faire un son sur l'Euro, par exemple. Peut-être après la finale », a prévenu dans les colonnes de L'Equipe Jul, qui prouve en tout cas lors de ses dernières interviews et ses messages sur les réseaux sociaux, qu’il suit de près l’Euro et le parcours des Bleus.

« On a vraiment une belle équipe. Il sent bon cet Euro. J'ai même vu un signe Jul en tribune, chez les supporters, ça crée un petit lien sympa ! Pour moi, la France est l'une des meilleures équipes du monde. Défense, milieu, attaque, il n'y a rien à dire sur toutes les lignes », a décrypté Jul, qui soutient donc à fond la bande très organisée de Didier Deschamps.