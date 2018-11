EdF : Jésus Christ conseille Olivier Giroud, et ça marche

Dans : Equipe de France.

Olivier Giroud ne l'a jamais caché, il est un catholique fervent, et le buteur de Chelsea et de l'équipe de France admet dans Le Figaro qu'il se tourne souvent vers la religion lorsqu'il s'agit de faire des choix.

Pour Olivier Giroud, les choses sont claires, sa croyance est plus forte que tout et le champion du monde n'en tire que du positif comme il l'avoue dans le quotidien national. « J’ai beaucoup prié à l’été 2017 pour mon choix de carrière (quand il décide de rester à Arsenal avant finalement de quitter les Gunners six mois plus tard pour rejoindre Chelsea). Plus généralement, je prie régulièrement et quand j’ai un choix compliqué, je le place dans les mains du Christ… En fait, j’ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Tout ce qui m’arrive est du bonus. J’ai réalisé mon rêve de gosse, je suis le plus heureux des hommes », explique un Olivier Giroud très croyant et qui en plus d'une bonne étoile a aussi deux belles étoiles sur son maillot en équipe de France. Et donc, selon lui, l'un ne va pas sans l'autre.