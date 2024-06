EdF ‍: Henry veut une équipe de barjots pour les JO

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Ravi de débuter le rassemblement, Thierry Henry veut tourner la page après les difficultés rencontrées pour composer sa pré-liste. Le sélectionneur des U23 français se concentre désormais sur les Jeux Olympiques et l’engouement suscité par son groupe.

Thierry Henry a vécu un véritable calvaire. Les Jeux Olympiques n’étant pas inscrits dans le calendrier de la FIFA, les clubs peuvent retenir leurs joueurs pendant la compétition. Le sélectionneur de l’équipe de France U23 s’est donc heurté à de nombreux refus, y compris après l’annonce de sa pré-liste. Dans ces conditions, le coach des Bleuets a dû mettre l’aspect sportif de côté.

Henry toujours sous la menace

« Difficile de penser à la tactique quand tu ne sais même plus quels joueurs tu vas avoir, a expliqué Thierry Henry à Eurosport. Maintenant, on est dans la préparation, on y voit un peu plus clair, tout en espérant que, bien sûr, il n'y a pas encore un joueur ou deux qui vont être rappelés par leur club. A un moment donné, tu as juste envie de savoir qui tu as pour pouvoir avancer. » L’hypothèse n’est pas à exclure et fait encore douter le sélectionneur, même s’il préfère en plaisanter.

« Ce qu'on peut me souhaiter pour les Jeux Olympiques ? Que personne ne m'appelle pour me dire qu'un joueur doit partir, s’est-il amusé. Blague à part : que les joueurs soient bien, qu'ils ne se blessent pas et on donnera le maximum. Comme je dis bien souvent, tu peux accepter de perdre contre une équipe qui est meilleure que toi, mais il faut se donner à fond. » Au-delà de la détermination de ses joueurs, l’ancien attaquant mise aussi sur le soutien du public français.

« 𝘖𝘯 𝘮𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘯 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘱𝘦𝘵𝘪𝘵 𝘢̀ 𝘱𝘦𝘵𝘪𝘵 »



La préparation de l'Equipe de France Olympique continue 😤 pic.twitter.com/45O9zeLv5S — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2024

« J’espère qu’il y aura de l'engouement, a confié Thierry Henry. Un peu comme avec les Barjots (ndlr : l'équipe de France de handball bronzée à Barcelone en 1992). C’est une équipe qui n'a pas gagné, mais tout le monde se rappelle des Barjots. Il y avait un truc avec eux. On va essayer de créer quelque chose, inspirer, transmettre. Je pense que c'est aussi important. Et si à l'arrivée, on peut avoir une médaille, la plus belle… » Un discours ambitieux malgré tout.