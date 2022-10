Edf : Guendouzi a la rage, les Bleus contaminés ?

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

À quelques semaines du début de la Coupe du monde, tous les joueurs internationaux se demandent s'ils ont une chance de participer à la plus grande compétition de football. Mattéo Guendouzi ne déroge pas à la règle et espère être dans la liste de Didier Deschamps.

Leader de l'OM au milieu de terrain, Mattéo Guendouzi a changé de dimension depuis qu'il est à Marseille. L'ancien joueur d'Arsenal est désormais un élément de l'Équipe de France ainsi que l'un des tauliers de la formation phocéenne. S'il n'est pas encore considéré comme un cadre en Bleus, le joueur de 23 ans reste très apprécié par Didier Deschamps et son staff technique. Bien que sa présence au Qatar ne soit pas assurée, Guendouzi s'octroie le droit de rêver. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le Marseillais s'est confié sur la possibilité de jouer la Coupe du monde ainsi que sur ses qualités qui pourraient lui permettre de faire partie du voyage au Moyen-Orient. Sa rage de vaincre pourrait faire un bien fou aux Bleus pour aller chercher une nouvelle bonne performance au Mondial.

Guendouzi rêve de la Coupe du monde

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

« Sur le terrain, je veux toujours gagner. J'ai toujours une haine contre la défaite et j'ai toujours une rage de vaincre. Je vais continuer à être le meilleur sur le terrain pour que le coach puisse me sélectionner. J'ai eu la chance de côtoyer de nombreux joueurs qui ont gagné la Coupe du monde avec l'équipe de France. C'est vraiment un souvenir exceptionnel pour eux. Moi aussi, j'ai envie de la jouer et c'est un objectif. Le coach, il sait qu'il peut me faire jouer à de nombreuses positions, je serai toujours là pour aider l'équipe. Je serai toujours là pour répondre à ses attentes. » a avoué l'international Français (6 sélections) qui a une chance de figurer dans la liste de Deschamps avec le forfait de N'Golo Kanté et la probable absence de Paul Pogba. Guendouzi aura une carte à jouer grâce à sa combativité et sa polyvalence au milieu de terrain. Il aura une occasion de briller avec les Bleus pour tenter d'être titulaire lors du premier match face à l'Australie le 22 novembre. Deschamps dévoilera sa liste le 9 novembre et nul doute que Guendouzi sera attentif aux mots du sélectionneur français.