EdF : Griezmann se rend à l’évidence, Mbappé l’a totalement éclipsé

Auteur d’une excellente année 2018, Antoine Griezmann pouvait prétendre à plusieurs récompenses individuelles.

En tant que vainqueur de l’Europa League, de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe du monde, l’attaquant de l’Atlético Madrid avait sûrement fait de la place dans son armoire à trophées. Lui qui avait multiplié les sorties médiatiques pour sa propre publicité. Mais les différents votants en ont décidé autrement puisque le Français n’a remporté aucune distinction. Pas même le titre de meilleur joueur tricolore de l’année selon France Football, décerné à Kylian Mbappé par les anciens lauréats dont Griezmann lui-même.

« J’ai voté et je l’ai mis premier, a révélé le vainqueur de l’édition 2016 pendant son séjour en Uruguay. Pour moi, c’est normal, il a fait une excellente année. Il est devenu champion du monde, il marque des buts, il fait la différence et je crois qu’il le mérite. » Probablement déçu, le Madrilène, troisième derrière Raphaël Varane, reste beau joueur et surtout lucide face à l’ascension de l’attaquant parisien.