EdF : Griezmann est vraiment le gars sûr de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Encore une fois en valeur avec l'équipe de France, vendredi face à la Moldavie, Antoine Griezmann est très clairement l'un des patrons du vestiaire tricolore et surtout un rouage essentiel des Bleus version Didier Deschamps. Et le sélectionneur national ne l'a pas caché ce dimanche sur TF1, il connaît l'importance de l'attaquant de l'Atlético Madrid au sein de son équipe. Car pour DD, Grizou est plus qu'un simple buteur pour l'équipe de France, et rien que pour cela il mérite l'hommage que lui rend le coach des champions du monde.

« La partie la plus importante c’est le fait qu’Antoine participe à l’animation offensive qu’il puisse faire marquer indépendamment du fait qu’il tire très bien les coups de pied arrêtés. Il a cette faculté de faire le pressing, il est très souvent dans les permutations, il se retrouve souvent sur le côté et il est important dans l’équilibre défensif de l’équipe », constate Didier Deschamps, qui compte encore longtemps sur l'apport d'Antoine Griezmann à l'équipe de France. Cela tombe bien, le buteur tricolore se sent très bien chez les Bleus, alors même que sa saison est plus compliquée avec l'Atlético Madrid.