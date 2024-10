EdF ‍: Griezmann dit stop, Nasri le met dans son Top10

Dans : Equipe de France.

Antoine Griezmann a tiré un trait l'Equipe de France en annonçant sa retraite internationale contre toute attente au début de la semaine. Un choix dont Didier Deschamps est le principal responsable selon Samir Nasri, lequel est terriblement déçu de voir un tel joueur dire stop aux Bleus.

Personne ne s’y attendait mais pourtant, Antoine Griezmann a mis un terme à sa carrière internationale. Lundi en fin de matinée, le joueur de l’Atlético de Madrid a publié un communiqué accompagné d’une vidéo pour annoncer son retrait de la sélection nationale. Un énorme coup dur pour l’Equipe de France, qui perd son vice-capitaine, auteur de 44 buts en 137 sélections sous le maillot bleu blanc rouge. Le déclassement d’Antoine Griezmann, remplaçant à l’Euro et qui n’avait plus grâce aux yeux de Didier Deschamps, est certainement la cause de cette décision. Sur l’antenne de Canal+, Samir Nasri a évoqué le départ de « Grizou ».

Et pour l’ancien milieu offensif d’Arsenal et de Manchester City, il ne fait aucun doute que Didier Deschamps est le responsable n°1 de cette décision prise par Antoine Griezmann, lequel ne pouvait pas supporter de ne plus être au coeur du jeu et de voir son statut se dégrader chez les Bleus. « Pour moi, il a le niveau pour continuer en sélection, jouer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis dans un pays qu’il apprécie énormément. Je pense qu’il a été déçu après l’Euro. On voit le rassemblement de septembre, contre l’Italie il ne devait pas jouer mais il a profité de la maladie de Kolo Muani et face à la Belgique, il est sur le banc. Son statut avait changé, il n’avait sans doute pas envie de venir en Equipe de France pour être remplaçant. Et puis il n’y a plus Varane, il n’y a plus Pogba, il y a une nouvelle génération qu’il ne connaît pas forcément » a lancé Samir Nasri, déçu de voir un tel joueur raccrocher en Equipe de France, avant de conclure.

Nasri met la gestion de Deschamps en cause

« Je trouve ça dommage car il est facilement dans le top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Equipe de France. C’est dommage qu’il n’ait pas eu l’hommage qu’il mérite, que les supporters français ne puissent pas le célébrer. C’est vraiment dommage, on a échangé un peu, moi ça m’attriste car des joueurs de ce calibre et de son profil, on n’en a plus en Equipe de France » estime le consultant de Canal+, qui insiste sur un point important : qui va prendre la succession d’Antoine Griezmann dans le jeu des Bleus ? Cela a suffisamment été souligné ces dernières années, en dehors du meneur de jeu de l’Atlético de Madrid, la France dispose de très peu de joueurs de ce profil, à savoir très technique et capable de faire briller les autres dans le coeur du jeu. Une équation à vite résoudre pour Didier Deschamps dans l'optique du Mondial 2026 aux USA.