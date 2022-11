Edf : Giroud légendaire, la France est à genoux

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Double buteur lors du premier match de l'Équipe de France contre l'Australie, Olivier Giroud a égalé le record de buts de Thierry Henry en sélection. Une performance qui démontre son apport avec les Bleus et qui a été unanimement saluée par ses coéquipiers et ses proches.

Giroud a donc réussi à égaler Henry et ses 51 buts en Équipe de France. Avant que Kylian Mbappé ne batte probablement ce mythique record, l'attaquant du Milan AC profite de cette distinction. Le joueur de 36 ans a été félicité lors d'un reportage sur Téléfoot par certains de ses coéquipiers dont Antoine Griezmann, admiratif devant la qualité de l'ancien joueur d'Arsenal. « Peu importe où il joue il a marqué, il a gagné des titres, le tout en jouant numéro 9. Ça veut dire simplement que c'est un 9 exceptionnel » a confié le joueur de l'Atletico Madrid. Bixente Lizarazu a également donné son avis sur l'importance de Giroud en Équipe de France, sans parler ses nombreux buts. « Giroud joue bien dos au but, il est utile dans son jeu en pivot, avec ses qualités de déviation. Et avec lui, tu n'as pas peur d'aller à la guerre, c'est clair » a déclaré le champion du monde 1998, bluffé par les qualités de Giroud.

L'incroyable parcours d'Olivier Giroud

"Les sifflets, ça a été violent. On a affronté, on a été soudé, et le principal c'est qu'Olivier a répondu présent sur le terrain derrière"



Jennifer Giroud revient sur les sifflets reçus par Olivier - pourtant buteur ce soir-là - face au Cameroun en mai 2016 (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/90PMRu6zPP — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 27, 2022

Si Giroud est aujourd'hui le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe de France. Tout n'a pas été facile pour lui. Le champion du monde a connu des périodes délicates avec des sifflets de la part du public. Des périodes où il jouait moins, jusqu'à ce que Didier Deschamps décide même d'arrêter de l'appeler en sélection. Mais c'est lorsqu'il est dos au mur que Giroud est le plus fort. Son ancien entraîneur à Londres, Arsène Wenger a également rendu hommage au natif de Chambéry. « Il faut se mettre à genoux devant sa carrière. Il n'y a rien qui lui a été donné au départ » a avoué le technicien français sur Téléfoot. Une force de caractère, notée évidemment par sa femme. « Il a un tel amour pour le maillot bleu qu'avoir réalisé ça dans sa carrière. C'est beau. Les sifflets, ça a été violent. On a affronté, on a été soudé, et le principal, c'est qu'Olivier a répondu présent sur le terrain derrière » a expliqué Jennifer Giroud dans ce reportage qui rendait hommage à l'accomplissement de l'attaquant français, bien déterminé à augmenter encore sa légende avec l'Équipe de France.