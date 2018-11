EdF : Giroud doit arrêter les Bleus, Riolo le demande poliment !

Dans : Equipe de France, Premier League.

Buteur sur penalty contre l’Uruguay mardi soir au Stade de France, Olivier Giroud a terminé l’année 2018 en beauté.

Une année magnifique sur le plan collectif pour l’attaquant des Bleus, mais un peu plus délicate personnellement avec notamment un douloureux total de zéro but durant la Coupe du monde. A maintenant 32 ans, l’ancien attaquant de Montpellier sera-t-il encore un titulaire de Didier Deschamps à l’Euro, dans deux ans ? Daniel Riolo ne l’espère pas. Sur RMC Sport, le journaliste a expliqué qu’il était temps de passer à autre chose, même s’il n’oublie pas de rendre un bel hommage à Olivier Giroud, l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Equipe de France.

« Pendant la Coupe du monde, Giroud a vraiment été utile aux Bleus. Il a eu son rôle à jouer, c’est indéniable. L’Equipe de France a été championne du monde avec Giroud qui a participé à 100%, qui a été titulaire, etc. Ils ont gagné tous ensemble. Mais tu dois être lucide et considérer que ce Mondial a été une parenthèse enchantée. Il faut passer à autre chose pour la suite. Les Bleus doivent passer à autre chose, et Giroud lui-même doit passer autre chose. Il doit se concentrer sur son club, où il est quand même loin d’être titulaire. Il a fait une très belle carrière, il faudra toujours le respecter. Il a rendu de grands services en Equipe de France, il fait partie des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Mais son style ne colle plus » a expliqué le polémiste de l’After Foot. Reste que pour l’instant, Didier Deschamps ne semble pas vraiment avoir envie de tourner la page avec l’ancien attaquant d’Arsenal.