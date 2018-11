EdF : Gilles Favard demande à Deschamps de virer les loosers

Dans : Equipe de France.

L'équipe de France finira une année 2018 exceptionnelle avec la réception de l'Uruguay en amical, mardi soir, mais cette ultime rencontre des champions du monde pour 2018 sera probablement la dernière pour le groupe qui a joué en Russie. Pour Gilles Favard, comme pour d'autres, l'heure est venue pour Didier Deschamps de faire le ménage au sein d'un collectif où certains joueurs n'ont plus vraiment leur place.

« Je suis de ceux qui ont toujours défendu Deschamps sur la période de la Coupe du monde. Certains disent que le jeu n’était pas beau, mais il y avait une compétition et il l’a gagnée. Les Bleus s’étaient merveilleusement bien préparés, ils ont bien appréhendé le Mondial, et ils sont champions du monde. Maintenant, je pense que là il va être temps de tourner un petit peu la page du Mondial, car là il ne faudrait pas que ça devienne la tournée de Joséphine Baker. Il faut s’arrêter. Il y a certains joueurs qui sont hors-circuit, Deschamps doit régénérer son groupe pour repartir sur une nouvelle compétition. Il l’a fait après l’Euro 2016 et là il doit le refaire. Il est arrivé à une fin de cycle et là son équipe ne progressera plus. Il y a d’autres joueurs à appeler, certains joueurs ont mal à la tête en club et en équipe de France, et ils n’apporteront plus rien (...) Franchement comment on peut appeler un Sidibé, on ne peut pas avoir que des loosers sur le banc. Il a tiré le maximum de certains joueurs sur une compétition, mais sur la durée c'est compliqué », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Gilles Favard.