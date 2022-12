EdF : France 2018 a volé la Croatie, Grégory Schneider craque

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France sera aux prises avec l'Angleterre ce samedi pour le compte des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un match très attendu par les fans et observateurs.

Les hommes de Didier Deschamps auront fort à faire ce samedi soir face à l'Angleterre. Les Three Lions sont dans une très belle forme et semblent capables de poser des problèmes à l'équipe de France. Si tout n'est pas parfait pour les champions du monde, ils peuvent néanmoins se rassurer à la vue de la forme respective de Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou encore Antoine Griezmann. Trois joueurs qui connaissent bien l'enjeu d'une telle confrontation. En 2018, ils avaient été très importants pour remporter la finale de la Coupe du monde face à la Croatie. Pourtant, certains pensent toujours que les Bleus n'auraient pas forcément dû remporter la compétition.

Grégory Schneider se lâche sur les Bleus

C'est en effet l'avis de Grégory Schneider, qui a profité de la récente qualification de la Croatie face au Brésil pour s'en prendre à l'équipe de France et son succès en 2018. Sur Twitter, le journaliste a d'abord commencé : « Si les Croates ne s'étaient pas fait enfler en finale en 2018, ils auraient (peut-être) eu le respect que personne ne leur a témoigné depuis cinq jours qu'ils devaient affronter le "grand" Brésil. Bon dieu, c'est jouissif ». Un post très commenté au vu de l'avis sur le sacre des Bleus. Pris à partie par certains internautes, Grégory Schneider ne s'est pas démonté et a continué. « L'arbitre l'a reconnu, du reste. Mais vous le savez déjà, sinon vous ne vous permettriez pas de l'ouvrir » ; « Vous n'avez pas vu le match, en fait. Ou avec de la merde dans les yeux » ; « L'arbitre a expliqué lui-même qu'il avait merdé » ou encore « Oui, enfin, quand l'arbitre te fait la planche, c'est beaucoup plus simple quand même », pouvait-on voir écrit de la part du journaliste, qui ne s'est pas fait que des amis avec ses sorties osées. Un internaute lui a notamment rétorqué : « Enflé ? Comment gagner une finale en prenant 4 buts ? Vous oubliez de dire qu’ils sont en demi en ayant gagné 1 seul match et 4 nuls. Comme en 2018 d’ailleurs ». Voilà qui est clair...