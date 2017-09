EdF : Etre privé des Bleus, c'est dur avoue Benzema

Dans : Equipe de France.

Après la signature de son nouveau contrat jusqu’en 2021, Karim Benzema n’a pas seulement été interrogé sur son avenir au Real Madrid.

Sans surprise, l’attaquant de 29 ans a dû évoquer sa mise à l’écart en équipe de France. Rappelons que l’international tricolore n’entre plus dans les plans du sélectionneur Didier Deschamps qui considère que le Merengue pourrait nuire à l’équilibre du groupe. De son côté, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne perd pas espoir même s’il ne cache pas que ce sujet commence sérieusement à l’agacer.

« Bien sûr que j’y crois toujours. Je ne vais pas abandonner. Mais ce n’est pas une obsession. C’est une décision du sélectionneur. Je me concentre sur le Real Madrid. J’ai des objectifs à atteindre. On ne va pas parler tous les jours de l’équipe de France, a réagi KB9. Je travaille dur pour réussir au Real Madrid. Je suis un compétiteur, j'aime être appelé en sélection, c'est normal. Quand tes coéquipiers s'en vont et que tu restes, c'est difficile pour quelqu'un comme moi. Je dois bien travailler ici pour revenir bientôt. » Si possible avant la Coupe du monde 2018 en Russie.