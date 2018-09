EdF : Et si Kylian Mbappé disputait l'Euro Espoirs en 2019 ?

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, PSG.

Auteur d’une brillante campagne de qualifications, l’Equipe de France U21 disputera l’Euro en juin prochain, pour la première fois depuis 2006.

A l’évidence, Sylvain Ripoll aura à cœur de faire briller les Bleus lors de cette échéance, qui plus est un an après le titre mondial décroché par Didier Deschamps et sa troupe. Justement, quatre Champions du monde seront en âge d’être sélectionné pour cet Euro espoirs : Ousmane Dembélé, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Kylian Mbappé. Serait-il envisageable de les convoquer afin de mettre toutes les chances du côté de la France ?

Interrogé par L’Equipe, le sélectionneur Sylvain Ripoll s’est exprimé à ce sujet. « On n'est pas dans cette réflexion. L'équipe A a toujours été prioritaire et il n'y a pas de raison que ça change. Ce n'est absolument pas d'actualité » a-t-il tempéré. « J'ai déjà utilisé 43 joueurs, ça montre qu'on a un réservoir large qui nous donne des solutions. Quelques-uns vont aussi se révéler et sonner à la porte. Certains ont pris de l'avance mais ça demande confirmation ». A l’évidence, une réflexion sera toutefois menée entre Noël Le Graët, Didier Deschamps et Sylvain Ripoll. Mais au même moment, l’Equipe de France A pourrait potentiellement disputer une phase finale de Ligue des Nations. Avec à la clé, un possible titre… et une qualification pour l’Euro 2020.