EdF : Dugarry vs Deschamps, même France 98 a pris des éclats !

Même si le ton a baissé d'un cran entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps, après une énorme poussé de fièvre il y a deux semaines, les deux anciens de 98 semblent désormais irréconciliables. Ce dimanche, le JDD revient sur la rancune entre les deux hommes, et affirme que même l'association France 98, qui regroupe les champion du monde d'il y a 20 ans, a été impactée par cette violente polémique entre le sélectionneur national et le consultant de RMC. Notamment lors de l'organisation du fameux match de gala en juin dernier à la U Arena.

« Le basculement date du soir de la qualification pour le Mondial 2018, après un match poussif contre la Biélorussie : Dugarry avait tenu un discours agressif, en décalage avec le sentiment du devoir accompli de son ancien capitaine. Le climat s’est alors extrêmement tendu au sein de l’association France 98. Cela n’avait pas facilité l’organisation du match des vingt ans. La FFF s’en était retirée faute de visibilité. Certains y ont vu la main de Deschamps comme ils l’avaient soupçonné d’avoir intrigué pour succéder à Laurent Blanc en 2012. Le point de non-retour a été atteint quand le Bordelais l’a accusé de « prendre en otage » l’équipe de France en se privant de Benzema. La Coupe du monde a donné raison à Deschamps et l’a élevé au rang d’intouchable (...) La plupart des champions du monde 98 se font discrets, sans doute embarrassés. On imagine que c’est le cas de Zinédine Zidane, peu adepte des polémiques, très ami avec Dugarry et respectueux de Deschamps (...) Ceux qui connaissent le sélectionneur et le consultant vedette estiment la réconciliation improbable, l’un étant décrit comme « rancunier », l’autre tenant à sa liberté de ton », explique le Journal du Dimanche. Dommage quand même pour l'image donnée par deux membres influents des Bleus version 98 et 2000.