EdF ‍: Dugarry furieux, Deschamps a fait n'importe quoi

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'équipe de France reçoit l'Ecosse en match amical du côté de Lille. Jonathan Clauss devrait encore une fois être titularisé au poste de latéral droit.

Didier Deschamps et ses hommes ont fait le travail vendredi soir dernier en allant battre les Pays-Bas pour assurer leur présence à l'Euro 2024. Ce mardi, l'équipe de France va pouvoir jouer sans pression lors de la réception de l'Ecosse en match amical. L'occasion pour Didier Deschamps de faire tourner un peu son équipe mais également de tester de nouveau certaines choses. Contre les Bataves, Jonathan Clauss avait réalisé un bon match, ponctué d'une passe décisive. Son apport offensif a beaucoup plu à Didier Deschamps mais aussi aux fans et observateurs. C'est notamment le cas de Christophe Dugarry, qui en avait plus que marre de voir Jules Kounde évoluer au poste de latéral droit.

Dugarry se lâche sur Kounde

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas manqué de donner son avis sur le sujet, tout en rappelant que Kingsley Coman et Ousmane Dembélé pourront jouer plus libérés désormais. « Kounde n’allait même pas jusqu’au centre ! Encore si ce n’était que les centres le problème… Quand il recevait un ballon dans son couloir, il était orienté vers l’arrière, c’était insupportable. C’est Deschamps qui lui a demandé ça ? Vous critiquez Didier après avoir dit qu’il était indispensable… C’est beau ! Je l’ai connu à Bordeaux avec Lizarazu qui donnait un beau ballon… Il n’y a rien de mieux pour un mec qui est dans un couloir offensif d’avoir un latéral qui propose quelque chose. C’est béni des Dieux d’avoir un mec comme ça ! Quand je voyais Dembélé ou Coman avec ce pauvre Kounde que j’aime beaucoup comme joueur mais dans l’axe, ça me faisait de la peine pour eux. (...) Je ne comprends pas comment Deschamps, comment il est câblé en tant qu’entraîneur, même s’il est câblé très football italien, comment tu peux penser une seule seconde que Kounde soit l’homme de la situation au poste d’arrière droit ? (...) Mais même Thuram, il montait, il mettait de l’intensité, une hargne que Kounde ne met jamais. Il est démuni dans ce couloir », a notamment indiqué Christophe Dugarry, impatient de voir cette « nouvelle équipe de France » sans Kounde à droite.