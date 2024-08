EdF ‍: Didier Deschamps, un vieux dossier ressort

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Privé du maillot bleu pendant la majeure partie de sa carrière, Alexandre Lacazette a goûté à ce plaisir le temps du tournoi olympique qui se dispute en France. L’occasion pour lui de revêtir la tunique de l’Equipe de France le temps d’une soirée au Groupama Stadium, ce dont il a souvent rêvé.

On le sait, l’histoire d’amour entre Alexandre Lacazette et l'Équipe de France n’a pas été à la hauteur de sa légende avec l’OL. Brouillé depuis des années avec le sélectionneur Didier Deschamps, l’ancien attaquant vedette d’Arsenal n’a disputé que 16 rencontres depuis ses débuts internationaux en 2013. Sa dernière sélection remonte à 2017, quelques mois avant le sacre des Bleus à la Coupe du Monde en Russie. Une cicatrice qui est toujours restée ouverte pour le joueur, conscient qu’il pouvait apporter en Équipe de France. A l’occasion des Jeux Olympiques à domicile, Lacazette rattrape une partie du temps perdu, et a disputé la demi-finale dans son stade du Groupama Stadium contre l’Egypte, lui permettant de vivre les émotions qu’il n’a pas vécues avec le groupe de Didier Deschamps. D’ailleurs, le joueur de 33 ans garde une vraie rancœur envers celui-ci.

Lacazette vs Deschamps, une histoire d'agent

«Je vais accomplir un rêve que j'avais mis de côté: venir jouer à Lyon avec le maillot de l'équipe de France, le n*10 et le brassard»



Alex Lacazette refermera définitivement ce soir sa blessure avec les Bleus, ds un stade qui va l’ovationner comme jamais. https://t.co/q4CgBc9dZJ — hugo (@hugoguillemet) August 5, 2024

Comme le révèle le journaliste de l’Equipe, Hugo Guillemet, Alexandre Lacazette n'évoquera sans doute jamais publiquement sa période 2015-2016 où il était le meilleur joueur de Ligue 1 mais il était toujours snobé par Deschamps alors qu’il venait de terminer meilleur buteur du championnat avec 27 buts inscrits. L’agent du sélectionneur, Jean-Pierre Bernès, avait alors tout fait pour enrôler Lacazette et pouvoir gérer les intérêts de sa carrière, mais l’attaquant français avait alors refusé selon le journaliste spécialisé. En conséquence, sa famille et son entourage se sont longtemps demandés ce qu’aurait donné sa carrière avec l’équipe nationale s’il avait accepté d’être pris en charge par Bernès. Ces dernières semaines, Lacazette est en train de prendre une belle revanche et envoie un message fort à Didier Deschamps, se retrouvant désormais à une seule rencontre de remporter la médaille d’or pour son pays et laisser une trace dans l’histoire du football français, ce qu’il avait toujours envie de faire depuis longtemps.