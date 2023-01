EdF : Didier Deschamps prolonge jusqu'en 2026 !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le maigre suspense concernant le contrat de Didier Deschamps vient de tomber, puisque le sélectionneur national français sera sur le banc des Bleus jusqu'au Mondial 2026.

Trois semaines après la défaite en finale du Mondial contre l’Argentine, et alors que son contrat avec l’équipe de France s’est achevé le 31 décembre à minuit, Didier Deschamps et la FFF ont mis un terme au suspense ce samedi en annonçant la prolongation du coach des Bleus. « La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 2026. Nommé le 9 juillet 2012 par Noël Le Graët, Didier Deschamps présente un bilan exceptionnel à la tête de la sélection nationale avec 89 victoires, 28 nuls et 22 défaites en 139 matches, 279 buts marqués pour 119 encaissés. Sous sa direction, l’Équipe de France a notamment remporté la Coupe du monde 2018, la Ligue des Nations 2021, atteint la finale de l’Euro 2016 et celle de la Coupe du monde 2022. Elle pointe actuellement à la 3e place du classement FIFA au sein duquel elle a toujours figuré parmi les quatre premiers, ces cinq dernières années. Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens, et Cyril Moine, le préparateur physique, vont également poursuivre leur mission en Équipe de France », indique la FFF dans un communiqué. Une décision qui a été confirmée par le sélectionneur tricolore ce samedi lors de l'assemblée générale de la Fédération Française de Football.