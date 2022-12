EdF : Didier Deschamps doit partir, la raison dévoilée

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps est bien parti pour continuer à être sélectionneur de l'équipe de France. Néanmoins, pour certains observateurs, il est l'heure de passer la main. Avec toujours Zinedine Zidane en toile de fond.

Au repos bien mérité après une Coupe du monde longue et usante étant donné que le parcours des Bleus n’a vraiment pas été reposant, Didier Deschamps va prendre quelques jours en famille avant d’évoquer son avenir. Ce devrait être le cas courant janvier, probablement peu après les fêtes, en compagnie de Noël Le Graët, son fidèle président. A priori, avec la réussite sportive du Mondial au Qatar, l’alchimie réussie avec la nouvelle génération et le comportement impeccable des Bleus lors de cette épreuve, tout porte à croire que le sélectionneur va rester en place, pour deux ou quatre ans.

Deschamps et ses surprises, ça marche souvent

Les Français ont confiance en Didier Deschamps et son énorme expérience avec l’équipe tricolore ne semble pas lui ôter un seul brin de motivation en vue des compétition à venir. Le Basque est toujours capable de sortir des bonnes surprises de son chapeau, à l’image de ce qu’il a réalité avec Marcus Thuram et Randal Kolo-Muani, dont les entrées en finale de la Coupe du monde ont convaincu bien des sceptiques.

Et pourtant, quelques voix discordantes s’élèvent pour confier qu’il serait temps de passer à autre chose après 10 ans de Didier Deschamps. C’est le cas de Christophe Dugarry, qui a confié ce jeudi dans L’Equipe qu’il voulait voir Zinedine Zidane prendre les commandes désormais. Dans un ton beaucoup plus mesuré, Sidney Govou, invité par la FFF à voir la finale à Lusail dimanche dernier, va tout de même dans le même sens. Pour l’ancienne star de l’OL et ancien international français, l’heure du changement est arrivée.

« Je dirais à Deschamps d’arrêter »

« Je ne sais pas trop. Je pense qu’un changement de génération va s’amorcer : je trouve que ce serait l’occasion de changer d’entraîneur. C’est un avis personnel : je ne dis évidemment pas que Didier Deschamps ne mérite pas de continuer. Il a fourni du super travail à la tête de l’équipe de France. Je trouve que le changement de génération à venir mérite un changement de management et donc d’entraîneur. Si j’étais proche de Deschamps, je lui dirais d’arrêter. Et je ne vois personne d’autre pour le remplacer à part Zinédine Zidane », a livré Sidney Govou dans les colonnes de So Foot. Celui qui est désormais consultant pour plusieurs médias met en tout cas les pieds dans le plat, et même si c’est a priori Didier Deschamps lui-même qui aura les clés pour sa future décision.