EdF : Deux matchs en 48h, Mbappé est chaud

Titulaire et buteur en Suède samedi soir (1-0), Kylian Mbappé sera-t-il titulaire contre la Croatie, mardi soir au Stade de France ?

La question est sur toutes les lèvres du côté du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le report du match contre le Racing Club de Lens au jeudi 10 septembre place Didier Deschamps dans une situation intenable. Car s’il utilise son meilleur joueur face à la Croatie mardi soir au Stade de France, le sélectionneur des Bleus privera quasiment automatiquement le PSG de Kylian Mbappé pour son match contre les Sang-et-Or. Et cela dans un contexte sanitaire délicat à Paris, où l’attaque est décimée après les tests positifs au Covid-19 de Mauro Icardi, Neymar et Angel Di Maria.

Loin des luttes d’influence entre son club et sa sélection, Kylian Mbappé s’est dit prêt à enchaîner en jouant contre la Croatie mardi. Avant de jouer, 48 heures plus tard, contre Lens ? « Ça va un peu mieux, mais j'ai toujours mal à la cheville. Cela va être le cas je pense pendant de longues semaines. Avec la cheville c'est comme ça. Je voulais jouer la Ligue des champions à tout prix, le staff a pris soin de moi. C'est une question de temps. Je me prépare toujours pour jouer mais le coach va décider. C'est vrai que c'est un contexte particulier avec le club » a indiqué à Téléfoot Kylian Mbappé, précisant par ailleurs qu’il n’y avait « rien au-dessus » de la sélection à ses yeux et qu’il répondrait donc présent si Didier Deschamps venait à le solliciter face à la Croatie mardi soir au Stade de France. Ce qui ne ferait pas les affaires du Paris Saint-Germain…