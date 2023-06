EdF ‍: Deschamps suivra la finale du Top 14, un acteur l'obsède

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, Toulouse et La Rochelle se disputeront le titre de champion de France de rugby au Stade de France. Un rendez-vous organisé deux jours avant France-Grèce sur cette même pelouse. De quoi angoisser Didier Deschamps.

On dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs mais Didier Deschamps espère bien tout le contraire pour l'Equipe de France. Vendredi soir, ses Bleus ont peiné face à Gibraltar et la pelouse n'y était pas étrangère du tout. Le gazon sec du stade de l'Algarve de Faro n'a pas aidé l'Equipe de France à mettre en place un jeu rapide. De quoi permettre au bloc adverse de contenir plus facilement les offensives françaises et de faire parfois basculer le match dans l'ennui. Mais, Deschamps n'est pas forcément au bout de ses peines concernant les pelouses foulées par l'Equipe de France en ce mois de juin.

Deschamps supplie les jardiniers du Stade de France

En effet, les Bleus doivent recevoir la Grèce lundi au Stade de France pour leur dernier match de la saison. Si la pelouse dyonisienne n'est pas aussi mauvaise que celle de Faro, elle sera sollicité ce week-end. Ce samedi doit avoir lieu la finale du Top 14 entre Toulouse et la Rochelle dans ce même Stade de France. Une rencontre de rugby qui risque bien d'altérer la qualité du terrain. Didier Deschamps en est conscient depuis un moment mais il a tenté d'anticiper ce problème en amont avec les jardiniers pour que son Equipe de France ne soit pas pénalisée lundi.

🇫🇷 Après la victoire face à Gibraltar (0-3) vendredi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps n’a pas caché son inquiétude sur l’état du terrain du Stade de France pour le match lundi face à la Grèce, 48 heures après la finale du Top 14https://t.co/2zHMRLEsQ8 — RMC Sport (@RMCsport) June 17, 2023

« Apparemment le Stade de France est occupé samedi… Je prie pour la pelouse. On a des obligations. Il y a une fois où ils avaient déjà dû replaquer la pelouse mais bon elle avait du mal à tenir. Je compte sur les jardiniers. Je leur ai parlé au dernier rassemblement, ils vont faire le maximum mais il n’y a que 48h. On ne sera pas au Stade de France samedi, on fera une séance en interne, on y sera dimanche », a t-il indiqué pessimiste en conférence de presse vendredi soir. Aucun laxisme n'est possible pour la France alors que la Grèce, son futur adversaire, ne pointe qu'à 3 points d'elle au classement du groupe B.