EdF ‍: « ‍Deschamps se flingue ‍», la menace Zidane

La cote de popularité de Didier Deschamps est au plus bas auprès des supporters de l’Equipe de France après l’Euro décevant des Bleus l’été. Mais pour le sélectionneur national, il n’est pas question de laisser sa place.

Didier Deschamps a un contrat avec la Fédération française de football jusqu’en 2026 et il compte bien l’honorer. Sur le papier, son Euro 2024 n’est pas si raté, avec une demi-finale, ce dont ne peuvent pas se targuer toutes les sélections, deux ans après avoir disputé une finale de Coupe du monde. Le ressenti général est néanmoins plus négatif, avec un jeu ennuyant, une attaque de moins en moins séduisante et des choix -parfois- qui interrogent. Le contexte n’est clairement pas favorable à Didier Deschamps, et les malaises autour de Kylian Mbappé (absent de la liste) et d’Antoine Griezmann (qui a pris sa retraite) n’arrangent rien.

Dans le même temps, nombreux sont les observateurs et les supporters à souhaiter la nomination de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid il y a trois ans et qui n’attend qu’une chose pour reprendre du service : un coup de téléphone du président de la FFF. Ce scénario est néanmoins celui qui fait cauchemarder Didier Deschamps selon Daniel Riolo, qui a révélé sur les ondes de RMC que l’actuel sélectionneur des Bleus redoute terriblement le moment où il devra passer la main à Zinedine Zidane. « Démissionner parce qu'il sent qu'il n'a plus la main ? Il serait parti après le fiasco de l'Euro. Je l'ai expliqué mille fois : d'un point de vue psychologique, il se flingue s'il laisse la place à Zidane » explique le journaliste, avant de poursuivre.

Deschamps a peur de Zidane, les révélations de Riolo

« Tout ce qu'il a fait en équipe de France sera balayé dès qu'on verra Zidane avec le survêtement. C'est comme l'image aux Jeux olympiques, quand t'as Zidane qui apparaît avec Nadal etc. Pourquoi on n'a pas demandé à Deschamps ? C'est lui le plus gros palmarès du football français ! Il n'y était pas, il était devant sa télé, alors que Zidane était là. Il faudrait que Diallo prenne une décision, mais il n'en prend pas. C'est le gars qui est devant la carte de desserts et qui est capable d'y rester une heure avant de décider » a révélé Daniel Riolo, dont les propos sont très forts au sujet de Didier Deschamps et de sa hantise à l’idée de laisser vacante sa place de sélectionneur de l’Equipe de France. Le jour où il laissera son poste à Zinedine Zidane a pourtant de grandes chances d’arriver. La question est simplement de savoir quand.