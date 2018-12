EdF : Deschamps sait qui va le remplacer à la tête des Bleus

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Alors que Didier Deschamps a encore de belles choses à vivre en équipe de France, le sélectionneur des Bleus a déjà trouvé son futur successeur.

Depuis 2012, Didier Deschamps est à la tête des Bleus. Après une Coupe du Monde 2014 correcte, avec une défaite en quarts de finale contre le futur champion du monde allemand, et un Euro 2016 malheureux, à cause d'un revers douloureux en finale face au Portugal au Stade de France, DD a une nouvelle fois touché le graal en gagnant la Coupe du Monde 2018, la deuxième de l'histoire du pays tricolore. Deschamps a donc été le capitaine qui a soulevé le premier Mondial de la France en 1998, et le sélectionneur qui a amené son groupe vers les sommets vingt ans plus tard. Une légende qui devra cependant laisser son trône de sélectionneur un jour ou l'autre. Et La Desch connaît déjà celui qui prendra la suite.

« J'ai succédé à Laurent Blanc, il y aura forcément quelqu'un qui va me succéder. Un nom ? Il y en a un qui a les prédispositions, et ça lui arrivera à un moment ou à un autre. C'est évidemment Zizou. S'il n'est pas pris sur d'autres missions en club. Mais je n'ai pas de soucis avec ça. Je sais très bien que chaque jour qui passe je me rapproche un peu plus de la sortie. Je vis très bien avec. Ça fait déjà six ans que je suis à la tête de l'équipe de France. C'est déjà pas mal comme durée, comme longévité. Et je pense que l'on a encore de belles choses à faire avec ce qui nous attend devant nous... », a lancé, sur beIN SPORTS, Deschamps, qui ambitionne désormais de faire un doublé international en remportant l'Euro 2020... afin de sortir par la très grande porte et laisser sa place à Zidane ? Le peuple français en rêve.