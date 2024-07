EdF ‍: Deschamps s’agace et répond aux anti-Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Présent dans l’émission Téléfoot ce dimanche sur TF1, Didier Deschamps s’est légèrement agacé sur une question concernant Kylian Mbappé. Le sélectionneur des Bleus a tenu à prendre la défense de son attaquant.

L'Équipe de France souffre dans cet Euro 2024. Peu productifs offensivement, les Bleus peuvent en revanche s’appuyer sur une grande solidité défensive (quatre clean-sheets en cinq matchs) et se sont qualifiés en demi-finales avec seulement trois buts inscrits, dont deux buts contre son camp et un penalty. Il s’agit d’une première dans l’histoire d’un Championnat d’Europe. Au regard de la qualité offensive globalement bien en-dessous de ce qui était attendu, un homme est critiqué : Kylian Mbappé, qui a inscrit son premier but dans cet Euro contre la Pologne sur penalty lors de la phase de poules. Interrogé à ce sujet par Thomas Mekhiche, journaliste pour l’émission Téléfoot diffusée tous les dimanches matins sur TF1, le sélectionneur Didier Deschamps s’est agacé et a pris la défense de son attaquant, très peu en vue depuis le début de la compétition et qui a fait trop peu de différences, bien qu’il avait été ménagé contre les Pays-Bas.

Deschamps prend la défense de Mbappé

"Excusez-moi, mais vous ne pensez pas que Kylian a déjà marqué l'histoire ? Avec ce qu'il a fait jusqu'à maintenant ?"



Didier Deschamps prend la défense de son capitaine, Kylian Mbappé, en direct dans Téléfoot pic.twitter.com/k1kcAZ7dcM — Téléfoot (@telefoot_TF1) July 7, 2024

L’ancien coach de l’AS Monaco ou de l’OM n’a semble-t-il pas forcément aimé la question du journaliste qui l’interrogeait sur la capacité de Mbappé à rentrer dans son tournoi et à fournir une grosse prestation contre l’Espagne mardi soir : «Excusez-moi, mais vous ne pensez pas qu’il a déjà marqué l’histoire avec ce qu’il a fait jusqu’à présent ? Bien évidemment, il y a eu ce choc terrible au nez qui le mène à un traumatisme qui a des conséquences. Il le sait bien, on en a parlé ensemble, il aurait bien pu ne pas être là. Il faut voir les choses du bon côté. On a fait tout ce qu’on a pu avec le staff médical pour l’emmener ici. Avant la compétition, il a eu un petit souci au dos. Mais Kylian est là, même s’il n’est pas à 100%. Pour les adversaires, de savoir qu’il est là, ça les oblige à s’adapter», a-t-il développé pour TF1. Le sélectionneur compte encore sur son joueur dans ce tournoi. Ce sera désormais à Mbappé de répondre sur le terrain dans quarante-huit heures avec cette belle affiche contre la Roja pour une place en finale.