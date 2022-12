EdF : Deschamps remercie son sauveur Rabiot

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Titulaire indiscutable pendant ce Mondial 2022, Adrien Rabiot répond parfaitement aux attentes de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus savoure l’excellente forme de son milieu de terrain.

Convaincante au Qatar, l’équipe de France a pourtant débuté la Coupe du monde avec pas mal d’incertitudes. Les absences de Paul Pogba et de N’Golo Kanté ne pouvaient que fragiliser l’entrejeu, d’autant que le Madrilène Aurélien Tchouaméni est entré assez timidement dans la compétition. Le sélectionneur Didier Deschamps peut donc se réjouir du niveau affiché par Adrien Rabiot, définitivement installé après sa mise à l’écart.

« C'est lui sur le terrain et sur le plan humain, je ne le découvre pas, a commenté l’ancien coach de la Vieille Dame. Il y a un moment qu'il est avec nous, même s'il y a eu malheureusement une pause à un moment pour différentes raisons. Il est en pleine possession de ses moyens, dans la continuité de ce qu'il fait avec son club depuis plusieurs semaines avant cette Coupe du monde. »

Le profil idéal pour Deschamps

« Sur le plan humain, il est comme il est, je le connais bien. Si ce n'est qu'il a enlevé des choses qui le gênaient à une période, mais il faut remonter bien plus loin quand son placement ou son positionnement pouvaient le limiter déjà psychologiquement. Aujourd'hui c'est un milieu complet, a encensé Didier Deschamps. Que ce soit plus bas ou plus haut, lui il se définit, je reprends cette formule et je trouve qu'elle lui colle parfaitement à la peau, comme un joueur d'équilibre. »

« Mais ce n'est pas réducteur ou négatif. Il est capable d'être performant sur le plan défensif et d'amener du danger offensivement. Il a cette intelligence par rapport aux joueurs qui sont autour, je n'ai pas besoin de lui répéter trois ou quatre fois, il sait et sent où il doit être. Tant mieux pour nous qu'il soit à ce niveau », a savouré le sélectionneur de l’équipe de France, fan du profil d’Adrien Rabiot.