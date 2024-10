EdF ‍: Deschamps mis en danger par les streamers français

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, les streamers français retrouvaient leurs homologues espagnols à Madrid. Une rencontre attendue qui a connu un certain succès sur Twitch. De quoi faire de l'ombre à la vraie Equipe de France et alerter Didier Deschamps.

Une marseillaise passionnée, une ambiance électrique et beaucoup de débats d'après-match autour de l'équipe française. Non, ce n'est pas Israël-France qui est évoqué ici mais bien Espagne-France, le match entre deux équipes de streamers. L'évènement était organisé samedi soir au Stadio Metropolitano de Madrid. Le stade de l'Atlético Madrid était plutôt bien garni pour ce match au niveau relativement modeste, conclu par le succès des Espagnols 2-0. L'engouement était le même sur internet et sur le service de streaming Twitch qui diffusait le match. Ils étaient jusqu'à un million simultanément à visionner le match sur leur écran.

L'Equipe de France doit reconquérir l'audience

Un succès populaire qui tranche avec le désintérêt du public français pour la vraie Equipe de France. Jeudi soir, Israël-France n'a même pas attiré 4 millions de téléspectateurs sur la première chaine du pays TF1. Cela a constitué l'une des pires audiences historiques des Bleus à la télévision. Le faible écart d'audience entre ce match officiel et une rencontre folklorique sur internet alerte Kevin Diaz. Le consultant de RMC estime que le faible niveau de jeu de l'Equipe de France et le manque de remise en question de Didier Deschamps créent un réel danger pour le football français.

🗣️ @kevindiaz11 : "Pour Israël-France, il y a eu 4 millions de téléspectateurs, ce soir pour un match de streameurs il y a eu 1 million sur Twitch alors que les mecs ne sont même pas des joueurs de foot. Il faut changer des choses." pic.twitter.com/fTBbOkmq75 — After Foot RMC (@AfterRMC) October 12, 2024

« Si l’Équipe de France, les joueurs, Didier Deschamps et surtout à la tête de la fédération, ils ne comprennent pas qu’il y a deux jours il y a eu moins de 4 millions de téléspectateurs pour un match de l’Équipe de France. Et que ce soir dans un stream de mecs même pas amateurs à Madrid, des mecs qui ne jouent même pas au foot, il y en a ils ne savent même pas faire une passe à 20 mètres, il y avait quasiment un million de spectateurs sur Twitch. […] Les dirigeants de notre football ne se rendent pas compte que quand le sélectionneur dit « Si les gens ne sont pas contents, ils n’ont qu’à changer de chaîne », les gens changent de chaîne et vont continuer à le faire. Il va falloir changer des choses et je ne te parle même pas des droits TV de la Ligue 1... », a t-il expliqué dans l'After Foot. Il faudra quand même attendre le prochain Belgique-France lundi soir pour établir un constat définitif après un Israël-France peu attrayant sur le papier et joué à huis-clos.