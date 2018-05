EdF : Deschamps lynché dans un reportage, Lizarazu débarque

Dans : Equipe de France.

A quelques jours du début de la Coupe du monde, France Télévisions a sorti une émission sulfureuse ce jeudi soir. Ce « Complément d’enquête » était axé sur Didier Deschamps, avec beaucoup de sous-entendus sur ses agissements, son caractère rancunier qui fait des ravages, et la manière de faire du sélectionneur national, sans vraiment apporter de preuves. Ajoutez à cela les histoires VA-OM 1993 et le procès sur le dopage collectif à la Juventus, et « DD » a écopé d’un véritable procès à charge. De quoi faire bondir pas mal de monde et notamment Bixente Lizarazu, qui estime que ce reportage était uniquement fait pour dire du mal

« Quand on voit ça, on se dit quoi ? Didier Deschamps, c’est le parrain de la mafia ? Non mais sérieusement ! Sérieusement, il est basque, il a le caractère des Basques, il est pudique. Il n’aime pas qu’on la lui fasse à l’envers, voilà, il aime contrôler les choses et quand tu es sélectionneur de l’équipe de France, il faut un peu contrôler les choses parce que ça peut t’exploser à la gueule (sic). Et en 2010 ça a explosé à la gueule de Raymond Domenech. Là, c’est extrêmement à charge. Donc chacun sera juge de ce qui a été fait. Didier Deschamps est le sélectionneur de l’équipe de France, c’est une fonction importante, il y a des dossiers pas faciles à gérer ; il a dû subir des choses qui n’ont rien à voir avec le foot. Et à un moment donné, il se protège aussi. Mais il n’y a pas à s’inquiéter, c’est n’importe quoi… », a pesté l’ancien coéquipier de Didier Deschamps en équipe de France sur France 5. Une solidarité entre Basques mais pas uniquement, tant de nombreux observateurs se sont demandés quel était le but de ce reportage, si ce n’est déterrer de vieux dossiers déjà jugés, et se pencher sur le caractère parfois difficile du champion du monde 1998.