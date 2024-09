EdF ‍: Deschamps est un demi-Dieu, bon courage à Zidane

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Reparti pour une campagne de Ligue des Nations puis de Coupe du monde, Didier Deschamps ne fait pas l'unanimité. Cela sidère l'un de ses proches.

Parti pour la Ligue des Nations, puisque les éliminatoires à la Coupe du monde 2026 en espérant bien évidemment disputer cette épreuve par la suite, Didier Deschamps a rechargé les batteries cet été et espère désormais terminer par une belle note en Amérique. Son contrat s’y finira et normalement, l’ancien coach de l’OM et de Monaco devrait en profiter pour laisser la main, même si rien n’est écarté pour ce fin tacticien des instances, qui a toujours su se mettre les patrons du football français dans la poche. Mais ce qui compte avant tout, ce sont les résultats et le sélectionneur national a réussi, avec trois finales de grandes compétitions, à faire basculer la France dans la cour des grands. Et son ami et ancien joueur de l’OM Bernard Pardo tient à le rappeler à tout le monde, alors que les critiques s’abattent sur lui après chaque grande compétition, que ce soit pour le jeu pratiqué ou les résultats obtenus.

« Je l’ai eu au téléphone cet été, l’Euro lui laisse un goût amer dans la bouche. Il voulait aller au bout de cette compétition. Il ne veut pas partir sur un échec qui l’a beaucoup marqué, même s’il a rencontré beaucoup de problèmes avec la blessure au nez de Kylian Mbappé et ou un Antoine Griemzann pas à son niveau. Il était déçu, c’est un gagneur. Il est porté par la victoire et par son bilan. Il a un palmarès que beaucoup lui envient. Avec lui, l’équipe de France est devenue une nation phare, elle rayonne depuis 13 ans, est toujours parmi les favoris d’un grand tournoi. Les temps ont bien changé », a expliqué l’ancien international français, qui était plutôt chez les Bleus quand la France avait le surnom de championne du monde des matchs amicaux.

La casquette n'est pas facile à porter

Désormais, les Bleus voient en effet grand à chaque compétition, même si cela n’empêche pas le peuple de rêver de voir Zinedine Zidane, si convaincant au Real Madrid par le passé, prendre la suite. Bernard Pardo lui souhaite bonne chance. « Les gens oublient ce que Didier a fait et sont relativement sévèrement. Il n’a pas que des amis et s’est fait casser, mais je souhaite bonne chance à celui qui viendra après lui. La casquette n’est pas facile à porter », a prévenu l’ancien milieu de terrain, pour qui Didier Deschamps laissera une grande trace dans l’histoire de l’équipe de France.