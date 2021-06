EdF : Deschamps confie une mission inédite à Mbappé

Dans : Equipe de France.

Kylian Mbappé prend du poids en Equipe de France et une nouvelle décision signée Didier Deschamps le prouve.

Officiellement, l’attaquant du PSG n’est pas le tireur de penalty de l’Equipe de France. En effet, cette responsabilité est toujours celle d’Antoine Griezmann, auteur d’un sans-faute à cet exercice lors de la Coupe du monde 2018. En revanche, Kylian Mbappé s’est vu confier par Didier Deschamps la mission des coup-francs directs, à en croire les informations récoltées par Loïc Tanzi pour RMC. En effet, le sélectionneur des Bleus a été agréablement surpris par les progrès du Parisien dans cet exercice à l’entraînement et a fait le choix de lui attribuer cette tâche. Cela ne concerne que les coup-francs suffisamment bien placés pour être tirés directement car les coup-francs indirects seront toujours frappés par Antoine Griezmann, qui maîtrise l’exercice à la perfection.

En conférence de presse dimanche après-midi, l’attaquant du FC Barcelone avait justement été interrogé sur cette responsabilité des coup de pied arrêtés, après que Kylian Mbappé ait tenté sa chance sur coup-franc à la 27e minute du match en Hongrie samedi (1-1). « Il a pris le ballon et a voulu le tirer. Il tire vraiment très bien les coups francs, je les ai vus à l’entraînement. Il sait les tirer. Il n’y avait aucun souci. Dès que tu la sens, tu tires. Dommage que ça ne soit pas rentré, il peut les mettre au fond. Il les met à l’entraînement, donc pourquoi pas en match » confiait Antoine Griezmann. Reste maintenant à Kylian Mbappé de confirmer en match les progrès réalisés aux entraînements sur les coup-francs directs. Car à cet exercice, d’autres joueurs de la France ne sont pas maladroits. On pense à Griezmann bien sûr mais également à Paul Pogba et à Karim Benzema, qui se chargent parfois de cette responsabilité avec leurs clubs respectifs de Manchester United et du Real Madrid.