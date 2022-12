EdF : Deschamps a viré Benzema, l’Espagne balance tout

Dans : Equipe de France.

Victime d’une blessure à la cuisse, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022. L’attaquant de l’équipe de France espérait poursuivre sa convalescence et disputer la phase éliminatoire. Mais selon la presse espagnole, le sélectionneur Didier Deschamps a profité de la situation pour se débarrasser du Madrilène.

Entre l’agacement de Didier Deschamps en conférence de presse et la communication étrange de Karim Benzema, il était clair que le départ de l’attaquant de Doha le 19 novembre dernier, trois jours avant France-Australie, cache probablement un épisode particulier dont on n'a rien vu sur TF1 dans le documentaire Merci Les Bleus. Pourtant, le Ballon d’Or, réconcilié avec le sélectionneur de l’équipe de France depuis 2021, semblait très enthousiaste avant la Coupe du monde au Qatar. Mais un malaise semble s'être installé entre les deux hommes dès le début de rassemblement. D’après plusieurs médias français, le différend vient de la blessure à la cuisse de Karim Benzema et de l'éventuel manière de la traiter, certains au sein du staff de l'équipe tricolore étant persuadé que KB9 ne disait pas tout.

Une version confirmée en Espagne. Mais de son côté, le quotidien As juge Didier Deschamps seul et unique responsable du fiasco qu'a été le passage de Karim Benzema. Les journalistes du média sportif reviennent sur le jour de la blessure de KB9 à l'entraînement et en donne même les détails. Accompagné par le médecin des Bleus Franck Le Gall, l’avant-centre du Real Madrid s’était rendu à la clinique Aspetar à Doha, plusieurs journalistes attendant la sotie de l'attaquant pour avoir éventuellement un mot. Le résultat des examens était clair, Karim Benzema souffrait d’une lésion musculaire. Rien de grave selon Karim Benzema, persuadé de pouvoir retrouver les terrains à partir des huitièmes de finale. L’ancien Lyonnais espérait donc rester au sein du groupe et disputer le Mondial 2022 avec la France

Deschamps se serait débarrassé de KB9

Mais alors qu’il se trouvait dans sa chambre, de retour de l'hôpital, Karim Benzema aurait reçu la visite de Didier Deschamps et de Franck Le Gall. « Je suis désolé Karim mais tu dois partir », lui aurait alors annoncé le sélectionneur avec, selon le média espagnol, un certain manque de sensibilité. Le technicien, qui préférait apparemment Olivier Giroud, aurait donné l’impression de profiter de la situation pour se débarrasser de l’ex-banni, à qui il avait pardonné l'affaire de la sextape de Valbuena, ce dernier lui renvoyant l'ascenseur en contribuant largement à la victoire française dans la Ligue des Nations 2021. C’est en tout cas le ressenti du quotidien et de Karim Benzema, vexé, et qui n’aurait même pas tenté de convaincre le coach de lui laisser sa chance de revenir en forme dans la compétition.

Le Ballon d'Or a donc rapidement fait ses valises avant de prendre un avion le plus vite possible afin de quitter le Qatar sans même croiser ses coéquipiers au réveil. L’attaquant a ensuite commencé sa convalescence à Madrid dès le lendemain, pour partir en vacances guéri une semaine plus tard. On apprend également que qu'un membre du staff aurait confié à Karim Benzema que l’ordre de l’éjecter venait uniquement du sélectionneur et de lui seul. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le joueur a subitement fait une croix sur les Bleus au lendemain de la finale perdue par la France contre l'Argentine. Bien évidemment, tout cela venant d'un média qui ne porte pas les Bleus dans son coeur, la vérité est peut-être ailleurs.