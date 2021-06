EdF : Dembélé se lâche après son forfait

Dans : Equipe de France.

Touché face à la Hongrie, Ousmane Dembélé a déclaré forfait pour le reste de l’Euro. Une grosse déception pour l’ailier tricolore, qui revenait fort après sa fin de saison avec le FC Barcelone. Joker de luxe de Didier Deschamps, ambianceur de vestiaire, l’ancien rennais en a forcément gros sur la patate. Mais, malheureusement habitué à avoir des pépins physiques, il a pris cela avec le plus de philosophie possible, et a souhaité sur les réseaux sociaux le meilleur pour l’équipe de France.

« Salut à tous. Comme vous avez pu le lire ou l’entendre ici et là, il est temps pour moi de quitter l’équipe de France. Ce n’est qu’un au revoir comme on dit ! Je reviendrai encore plus fort comme je l’ai toujours fait. Les épreuves me font grandir. Les semaines passées à nous entraîner et nous dépasser nous ont uni comme jamais. Ce groupe est fort et je le sais. "On se sait tous !" À ce jour je deviens donc, avec vous, le premier supporter des Bleus ! Nous devons aller au bout de ce que nous avons commencé et donner comme toujours le meilleur de nous-mêmes. J’ai confiance en nous, j’ai confiance en eux ! Quant à moi, je vous dis à très vite sur les terrains et vous remercie pour votre indispensable soutien ! », a livré Ousmane Dembélé, qui ne devrait pas revenir avant l’automne.