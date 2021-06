EdF : Daniel Riolo s'interroge sur Benzema

Dans : Equipe de France.

Sorti sur blessure face à la Bulgarie, Benzema n'a donc pas eu l'occasion de marquer avant le début de l'Euro, et il n'a pas non plus été en mesure d'enchaîner les matchs en association avec Mbappé et Griezmann.

Pendant quelques minutes, les supporters de l'équipe de France ont tremblé mardi soir lorsque Karim Benzema a été contraint de quitter ses coéquipiers en plein match en se plaignant de la cuisse. Mais les nouvelles venues de Didier Deschamps laissent envisager un retour très rapide de l'attaquant madrilène au sein du groupe qui entame désormais sa dernière semaine de préparation avec le début de l'Euro. Mais si cette blessure n'est pas très sérieuse, elle a tout de même empêché Benzema d'aligner les minutes avec Mbappé et Griezemann. Et pour Daniel Riolo, malgré le talent énorme du trio, cela est forcément un problème si près de l'Euro.

« Benzema revient après 5 ans, et on sait ce que cela a pu engendrer comme débat, discussion et polémique pour que finalement cela provoque une joie générale de le voir revenir. Le sourire qu’on lui voyait très peu avoir en équipe de France, on le voit. Mais derrière cette joie, il y a une réalité, c’est qu’il n’a pas joué en équipe de France depuis 5 ans (…) La France, elle tourne dans son style à elle depuis des années, elle a été championne du monde dans un style très particulier, et malgré tout le talent qu’a Benzema, ce n’est pas simple d’arriver et de se faire une place. La France ce n’est pas le Real Madrid, et d’un claquement de doigts tout ne peut pas changer (…) Il n’est pas encore totalement adapté à cette équipe et il n’est pas dit que l’entente avec Mbappé et Griezmann, elle se fasse d’un coup comme un cadeau du ciel car ce sont trois très bons joueurs. Contre l’Allemagne, on aura le vrai premier test, il y a un milliard d’inconnus autour du jeu des Bleus », fait remarquer, sur RMC, Daniel Riolo au lendemain du dernier match amical des Bleus.