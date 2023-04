EdF : Corinne Diacre évincée, les Bleues plaident coupable

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Vendredi soir, l’Equipe de France joue son premier match de l’ère Hervé Renard, en amical face à la Colombie.

Cette semaine, les joueuses de l’Equipe de France féminine ont découvert leur nouveau sélectionneur en la personne d’Hervé Renard. Les joueuses ont eu raison de Corinne Diacre, évincée par le comité exécutif de la Fédération française de Football après la fronde de plusieurs cadres de l’équipe dont Wendie Renard ou encore Marie-Antoinette Katoto. Au micro de RTL, le gardienne Pauline Peyraud-Magnin a totalement assumé le fait que les Bleues ne voulaient plus de leur ancienne sélectionneuse.

Corinne Diacre virée, les Bleues assument leur choix

En revanche, le gardienne de la Juventus Turin et de l’Equipe de France a bien conscience que maintenant que les filles avaient obtenu ce qu’elles ont exigé, à savoir le départ de Corinne Diacre, elles n’avaient plus d’excuse. D’autant qu’un sélectionneur de la dimension d’Hervé Renard n’est pas venu en Equipe de France féminine pour se contenter de faire de la figuration lors de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France féminine 🇫🇷 (@equipedefrancef)

« Depuis que l’on est arrivées, il y a beaucoup de sourire. Il donne de l’envie et beaucoup d’énergie, c’est quelqu’un qui est très déterminé. C’est bien qu’il soit venu jusqu’à nous, il a quitté un endroit qu’il appréciait tout particulièrement pour revenir en France dans son pays. On est très fières qu’il soit aujourd’hui avec nous. On a demandé la nouveauté, on nous a donné cette nouveauté. On se doit d’aller chercher un titre, on a les mêmes ambitions, notre seul objectif c’est de gagner la Coupe du monde » a prévenu la gardienne de 31 ans, focus sur l’objectif de l’Equipe de France.

Hervé Renard déjà très apprécié dans le groupe

Celle-ci a par ailleurs évoqué le discours très ouvert du nouveau sélectionneur, qui a par exemple évoqué la possibilité pour les joueuses françaises de venir avec leurs enfants en bas-âge à Clairefontaine. Un discours totalement neuf qui n’avait jamais été entendu sous la mandature de Corinne Diacre. « Hervé Renard est quelqu’un de très ouvert et qui pense au bien-être de ses joueuses. Cela envoie un message fort, pas uniquement pour la FFF mais aussi pour tous les clubs » a apprécié Pauline Peyraud-Magnin. Maintenant que le comex de la Fédération française de football a accédé aux requêtes des joueuses, à elles d’assumer sur le terrain et de gagner enfin un titre. C’est en tout cas l’objectif du nouveau staff et des joueuses.