Les Bleues en plein rêve avec Hervé Renard

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pour son premier rassemblement avec l’équipe de France féminine, Hervé Renard fait déjà l’unanimité. Le sélectionneur tricolore a redonné le sourire aux Bleues marquées par les méthodes de Corinne Diacre.

Forcément au courant des critiques contre sa prédécesseur, Hervé Renard ne commettra pas les mêmes erreurs. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine tiendra à travailler dans une meilleure ambiance. La preuve, dès son premier rassemblement à Clairefontaine, le successeur de Corinne Diacre semble faire l’unanimité chez les coéquipiers d’Eugénie Le Sommer.

Décidément, cet homme-là n’est pas une chance, mais une GRANDE chance pour le sport féminin dans notre pays.

Merci @Herve_Renard_HR pour ces mots, ce recul, cette envie d’avancer.

Tous ensemble, nos actions vont porter leurs fruits. Pour les femmes, les mamans et le sport 👍☀️ https://t.co/0xzqh38eUo — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) April 3, 2023

« Comment se passent les premiers jours ? Très bien, très bien, a répondu l’attaquante de l’Olympique Lyonnais à RMC. En plus, on a la chance d’avoir le soleil, ça n’a pas toujours été comme ça. C’est vraiment des débuts parfaits pour l’instant. Ça se passe très, très bien, on était contentes de se retrouver, de découvrir le nouveau staff et de revoir les filles aussi. Les premiers entraînements se sont bien passés aussi. C’est très positif pour la suite. »

Les Bleues retrouvent le sourire

Optimiste, l’ancienne bannie de Corinne Diacre s’est vite aperçue d’une énorme différence entre la technicienne et Hervé Renard. « C’est quelqu’un qui aime bien… (elle cherche ses mots) Je ne dirai pas plaisanter car on n’est pas là pour plaisanter, mais c’est quelqu’un qui est dans la bonne humeur, a confié l’internationale tricolore. Il est comme ça, il est dans la communication. Il aime bien que tout le monde se sente bien. C’est aussi une manière d’être décontracté, tout simplement. »

Sans surprise, la nouvelle ambiance plaît davantage aux Bleues. « J’ai vu beaucoup de sourires. Après, moi je n’étais pas là ces deux dernières années donc je ne peux pas dire comment c’était et je ne veux pas parler des moments où je n’étais pas là. En tout cas, il y a beaucoup de sourires, beaucoup d’enthousiasme depuis lundi et ça fait du bien », a savouré Eugénie Le Sommer, également ravie des premières consignes offensives d’Hervé Renard.