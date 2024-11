EdF ‍: Chevalier plus fort que Maignan, Deschamps se marre

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

De nouveau performant face à la Juventus Turin (1-1) mardi en Ligue des Champions, le gardien du LOSC Lucas Chevalier s’est encore rapproché de l’équipe de France. Ses prestations en font un candidat crédible pour une place dans le groupe, mais pas avec le statut de titulaire.

Lucas Chevalier sera-t-il enfin appelé en Equipe de France ? C’est la principale interrogation avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps jeudi. Le gardien du LOSC enchaîne les performances de haut niveau en championnat comme en Ligue des Champions. De nombreux observateurs militent pour sa première convocation. Mieux, certains d’entre eux le voient en concurrence avec le titulaire Mike Maignan. Une analyse incompréhensible pour le spécialiste du poste Lionel Charbonnier.

« Dans la forme actuelle et à l’instant T, je le trouve meilleur que Mike Maignan. Tout simplement, a reconnu le consultant de RMC. Parce qu’il est très régulier, tout se passe bien avec son club. Sa défense est très confiante avec ce gardien-là. Donc, quand vous êtes confiant avec un gardien constant, vous êtes capable de faire de meilleures prestations en tant que défenseur, pour ne parler que d’eux. Et l’entente est parfaite (à Lille). »

Maignan n'est pas menacé

« Maintenant, est-ce que Lucas Chevalier sera aussi performant que l’est Mike Maignan avec l’équipe de France ? Ça, c’est une autre histoire. C’est une autre conception, a nuancé l’ancien portier des Bleus. Être en équipe de France, être gardien de l’équipe de France, ce n’est pas la même chose qu’être gardien dans son club. » Lionel Charbonnier a donc poussé un coup de gueule contre les plus grands partisans du Lillois.

« Je vois déjà les gens dire qu’il faut qu’il joue parce qu’il est meilleur (que Maignan)… Non ! Déjà on le sélectionne, il voit comment ça se passe, a conseillé l’ex-Auxerrois. Lucas Chevalier le sait très bien, s’il est appelé il n’aura aucune envie d’aller chercher la place de Mike Maignan. Ce sont les footix qui disent des choses comme ça mais ils n’ont jamais joué au football à très haut niveau et de surcroit, ne sont jamais allés en équipe de France. » Et surtout, ils ne connaissent pas Didier Deschamps.