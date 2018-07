EdF : Célébrations, discours, dab, Macron craque totalement

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Photo/Video, Photos, Video.

Vingt ans après Jacques Chirac, Emmanuel Macron vient lui aussi de connaître une joie immense et historique en tant que président de la République. Présent dans la tribune officielle du Stade Loujniki à Moscou, l'élu a vécu la victoire des Bleus de Didier Deschamps face à la Croatie (4-2) d'une manière exubérante.

Dans la tribune, où il a sauté de partout après les buts et le titre. Sur le terrain, où il semblait très ému en félicitant les nouveaux champions du Monde. Mais aussi et surtout dans le vestiaire de la France, où il a fait le show avec Benjamin Mendy avant de faire un petit speech à la Macron : « Vous avez mouillé le maillot, vous avez rendu fier un pays, vous avez porté le pays. Je vous le dis, il vous l’a dit le coach, il y a 66 millions de Français qui vous ont regardé. Vous allez être un exemple pour des tas de jeunes, des exemples pour toute votre vie, vous ne serez plus jamais les mêmes et vous allez me le porter cet exemple ». La communication c'est un métier....

Incredible Pic of @EmmanuelMacron by Alexei Nikolsky , TASS Agency #creditTheArtist. “Une competition réussie est une compétition gagnée”. En image 😂😊 #worldcup pic.twitter.com/nj1lubJCZf — Axelle TESSANDIER (@axelletess) 15 juillet 2018