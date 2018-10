EdF : Ce joueur de l’OM intenable, Deschamps va lui donner sa chance

Dans : Equipe de France, OM.

Champion du monde malgré un temps de jeu très réduit en Russie, Florian Thauvin fait partie des internationaux qui ont immédiatement remis l’accélérateur avec la reprise de la saison.

L’ailier marseillais est déjà l’une des forces vives de l’OM, et il continue donc logiquement d’être dans les petits papiers de Didier Deschamps. Mais grâce à un changement tactique en préparation pour le match de ce jeudi face à l’Islande, « Flotov » devrait pour la première fois être titulaire sous le maillot bleu.

En effet, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont destinés à occuper l’axe, avec Ousmane Dembélé et donc Florian Thauvin sur les côtés. Une titularisation qui sonne comme une chance à saisir pour celui qui empile les buts, et se retrouve même au troisième rang des meilleurs buteurs européens des grands championnats sur l’année 2018, avec 21 réalisations. Juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. De quoi clairement avoir une chance comme titulaire chez les champions du monde, ce jeudi face à l’Islande.