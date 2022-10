Edf : Canal + enfonce TF1 à un mois du Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Ce jeudi 20 octobre, Canal + était -encore- en litige avec TF1 concernant TNT Sat, l'offre de Canal où ne figurent pas les chaînes du groupe TF1. Le verdict est tombé et Canal n'a pas à rétablir la diffusion de TF1 par satellite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Selon les informations de l'AFP, Canal a remporté son bras de fer avec TF1 à la cour d'appel de Paris. La chaîne de télévision privée n'a donc pas l'obligation de diffuser les chaînes du groupe TF1 (TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, TF1). À un mois de l'ouverture de la Coupe du monde au Qatar, les abonnés de TNT Sat, My Canal et box ne pourront pas visionner les matchs de l'Équipe de France au mondial sur TF1 qui possède les droits de 28 rencontres de la compétition. La Une se heurte une nouvelle fois au refus du géant de l'audiovisuel et se voit contraint de trouver un accord pour rétablir la diffusion de ses chaînes sur les plateformes du groupe Canal.