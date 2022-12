EdF : C'est fini, Benzema a claqué la porte des Bleus !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le départ de Karim Benzema du rassemblement de l'équipe de France reste encore un mystère. Un de ses collaborateurs dans un domaine totalement différent assure que c'est l'attaquant français, et non pas le staff tricolore, qui a choisi de tout plaquer !

Karim Benzema et les Bleus, c’est fini pour cette année 2022. Pour le moment, le grand retour de l’attaquant du Real Madrid ne se passe comme prévu, alors que sa collaboration avec Kylian Mbappé avait promis le feu aux défenses du monde entier. Cela n’a pas été le cas au dernier Euro, et en dehors d’un succès en Ligue des Nations, il y a fort à parier que KB9 a manqué l’occasion de disputer la dernière Coupe du monde de sa carrière. Si souvent loué pour son professionnalisme et sa faculté à ne jamais manquer un match, l’ancien de l’Olympique Lyonnais n’a jamais pu se remettre d’un souci musculaire à la cuisse. Et quand il semblait prêt à accélérer à nouveau, c’est l’autre cuisse qui a craqué, provoquant son forfait définitif.

Le retour tombe à l'eau en 24 heures

Néanmoins, depuis sa rechute juste avant le début de la Coupe du monde, plusieurs voix discordantes se sont élevées. Tout d’abord sur le fait que l’équipe de France ait choisi de ne pas le remplacer, ce qui a permis d’entretenir le rêve un peu fou d’un rétablissement express en Espagne et pourquoi pas d’un retour pour les jours à venir si sa santé physique le permet. Son départ en vacances pour l’Ile de la Réunion a totalement fait oublier cette perspective en quelques heures, même si le joueur a visiblement pris soin de poster sur les réseaux sociaux un message indiquant qu’il travaillait déjà sur son retour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

En plus de cela, une autre polémique a éclaté avec les révélations de L’Equipe sur le fait que l’ambiance au sein des Bleus était beaucoup plus détendue depuis que Karim Benzema a quitté le groupe. Le clan du joueur madrilène a vivement réagi, accusant les médias de se faire du beurre sur le dos du Ballon d’Or alors qu’il n’y avait eu aucune remontée de problème au sein du groupe tricolore jusqu’à présent.

Benzema a choisi de partir du Qatar !

A l’heure où le Mondial se prolonge sans Karim Benzema, un autre éclairage a été apporté par Fabien Onteniente, réalisateur de films à succès et qui prépare la suite du fameux « 3 Zéros » qui date d’il y a 20 ans. Interrogé par Le Parisien, le réalisateur qui a aussi fait « Camping » prévoit de prendre KB9 dans son film qui sera axé sur le football et le monde qui gravite autour de ce sport. Fabien Onteniente et Karim Benzema se sont déjà vus à plusieurs reprises en vue de cette collaboration qui ferait bien évidemment beaucoup parler. Mais l’homme de cinéma a profité d’une question sur l’attaquant français pour expliquer que ce dernier, même s’il n’était pas blessé aussi gravement que cela, a probablement préféré se mettre en retrait des Bleus pour ne pas nuire aux joueurs de Didier Deschamps.

« Sa blessure ? Ça n’a pas l’air si grave. Je ne suis pas dans les secrets mais j’ai l’impression que ça s’est joué à pas grand-chose. Tout le monde ne parlait que de sa blessure. Ça aurait pu devenir toxique pour le groupe. C’est un mec honnête, il a préféré ne pas polluer l’équipe et partir de son plein gré. Son départ a soulagé tout le monde. Tout cela sera oublié avec la victoire, le 18 décembre », a livré celui qui collabore aussi avec Karim Djaziri, l’ancien agent de Karim Benzema, pour l’écriture de son film. L’avis de Fabien Onteniente aura certainement le mérite de faire réagir, car il semble difficile d’imaginer Karim Benzema renoncer à la Coupe du monde pour faire de la place et de la tranquillité aux Bleus, s’il lui restait encore le moindre petit espoir de disputer une seule minute au Qatar.