EdF : Benzema vit un calvaire à cause de l'équipe de France

Karim Benzema n'est plus réapparu dans le groupe de l'équipe de France depuis la fameuse affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, et il semble très probable que sa participation au Mondial 2014 reste sa dernière compétition officielle sous le maillot tricolore. Alors que les Bleus vont jouer deux matches amicaux en mars afin de préparer le rendez-vous de cet été en Russie, Didier Deschamps paraît avoir ouvertement fait le choix de ne plus retenir Karim Benzema. Et cela quelles que soient les performances de l'ancien lyonnais sous le maillot du Real Madrid. Et ce n'est pas le rendez-vous de mardi entre le PSG et les Merengue qui va changer les choses, c'est du moins ce que l'on croit dans le clan Benzema.

S'exprimant ce lundi dans Le Parisien, un membre du staff du Real Madrid avoue désormais que pour Karim Benzema chaque match de l'équipe de France est une vraie souffrance pour lui. « L’équipe de France, c’est une souffrance permanente. Il a débuté la saison en se disant : Quoi que je fasse, je ne vais pas aller à la Coupe du monde. Même après avoir tout gagné pendant deux ans. Ça lui pèse, il y pense tous les jours. Pour lui, c’est une torture car il a encore des rêves de gamin et jouer la Coupe du monde, ça reste pour lui le summum », explique ce dirigeant madrilène, conscient de ce que vit l'attaquant français depuis des mois et même désormais des années.