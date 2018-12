EdF : Benzema viré à cause de lui ? Giroud n'en peut plus de la polémique

Dans : Equipe de France.

Olivier Giroud a beau être entré dans le gotha des buteurs de l'équipe de France, il a souvent droit à des sifflets et sur les réseaux sociaux l'attaquant des Bleus et de Chelsea n'échappe pas à des critiques parfois violentes. S'exprimant dans le Guardian, Olivier Giroud évoque une éventuelle rivalité avec Karim Benzema. Et s'il admet ne pas être très proche du joueur français du Real Madrid, le champion du monde 2018 regrette qu'on lui fasse porter le chapeau d'une décision qui ne relève pas de lui mais du sélectionneur national.

Et Olivier Giroud de mettre les choses au point. « Je n'ai rien contre Karim, même si ce n'est pas mon meilleur ami. On a toujours passé du bon temps en sélection. Mais les gens nous ont décrits comme concurrents, estime Olivier Giroud qui estime que certains supporters des Bleus l’aient pris en grippe uniquement parce que Karim Benzema n’était plus convoqué par Didier Deschamps. Les fans n'étaient pas contents avec moi : pas ma contribution ou ma performance sur le terrain, mais parce que j'étais là et Benzema non. Le coach m'a défendu parce que c'était de l'injustice, mes performances étaient bonnes. Ce n'était pas moi qu'il fallait blâmer. » Une analyse plutôt judicieuse, même si elle ne changera pas grand-chose pour ceux qui continuent à siffler Olivier Giroud.