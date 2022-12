EdF : Benzema sort du silence et enflamme la France !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema doit malheureusement pour lui vivre la Coupe du monde 2022 de loin. Une blessure à la cuisse l'a contraint à déclarer forfait. Depuis, le Ballon d'Or se faisait très discret.

L'équipe de France s'est qualifiée pour une nouvelle demi-finale de Coupe du monde ce samedi soir en venant à bout de l'Angleterre. Les champions du monde affronteront le Maroc pour une place en finale de la compétition. Cette rencontre face au Maroc est déjà très attendue par les fans et observateurs. Tout au long de la compétition, certains joueurs français, qui ont notamment dû déclarer forfait pour la Coupe du monde, ont envoyé leur soutien à leurs coéquipiers. C'est le cas de Jonathan Clauss, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku ou encore Paul Pogba. Mais jusqu'à ces dernières minutes, aucune nouvelle de Karim Benzema, qui est même parti en vacances à la Réunion. De quoi engendrer quelques critiques sur l'état d'esprit du Ballon d'Or 2022.

Benzema, le message est clair

Allez les gars, encore 2 matchs on y est presque… derrière vous.. Vamonos 🔥 #AllezLesBleus pic.twitter.com/DyE6hYhwf6 — Karim Benzema (@Benzema) December 11, 2022

Mais Karim Benzema est un personnage qui aime prendre des contre-pieds. Ce dimanche, KB9 est sorti du silence et a apporté tout son soutien à l'équipe de France, à deux marches d'une troisième étoile. Sur ses réseaux sociaux, la star du Real Madrid a posté : « Allez les gars, encore 2 matchs on y est presque… derrière vous.. Vamonos ». Ce post de Benzema a par la suite été très commenté par des internautes ravis ou alors quelque peu frustrés par le comportement de KB9. Certains sont même nostalgiques et lui ont demandé de revenir avec les Bleus si ces derniers se qualifiaient en finale de la Coupe du monde. Malheureusement impossible pour Benzema, blessé et en manque de rythme. Malgré tout, selon les règles de la FIFA, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais sera champion du monde comme ses partenaires en cas de succès, n'ayant pas été remplacé par Didier Deschamps.