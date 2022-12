EdF : Benzema, la terrible erreur de Deschamps révélée !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le 20 novembre dernier, la FFF officialisait le forfait de Karim Benzema pour l’ensemble de la Coupe du monde. Les circonstances s'éclaircissent et Didier Deschamps a décidé de trancher pour avoir la paix dans le groupe.

Présent avec le groupe lors des premiers jours au Qatar pour préparer le match contre l’Australie, Karim Benzema a finalement déclaré forfait pour la Coupe du monde en raison d’une nouvelle blessure musculaire. Un terrible coup dur à l’époque pour les Bleus, alors que l’espoir de le voir revenir au top de sa forme était présent au sein du staff tricolore. Trois semaines plus tard, plus personne ou presque ne pense à Karim Benzema alors qu’Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus et que Kylian Mbappé brille de mille feux au Qatar. Reste que Karim Benzema aurait pu faire partie de l’aventure selon Marca, qui dévoile ce mardi que le staff de l’Equipe de France s’est précipité en renvoyant Karim Benzema chez lui le 20 novembre dernier.

Le forfait de Benzema acté trop tôt ?

Le journal espagnol indique que Karim Benzema est totalement remis de ses pépins physiques depuis une bonne semaine et que par conséquent, l’avant-centre du Real Madrid aurait pu être disponible pour le huitième de finale de l’Equipe de France contre la Pologne. Didier Deschamps, qui déteste s’encombrer de feuilletons en pleine compétition internationale avec des joueurs blessés ou sur le retour, n’a pas fait dans la demi-mesure en renvoyant Karim Benzema chez lui, sans même estimer qu’un retour du « Nueve » pour la phase à élimination directe aurait pu être bénéfique à l’Equipe de France. Pour l’instant, les faits donnent raison au sélectionneur des Bleus, qui a trouvé son équipe type avec Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé dans le secteur offensif en plus d’Antoine Griezmann.

Un forfait qui arrange Deschamps ?

Les révélations fracassantes de Marca, qui confirme que Karim Benzema a repris l’entrainement sans aucun souci avec ses coéquipiers au Real Madrid il y a trois jours, risquent néanmoins de faire beaucoup de bruit en France, où de nombreux supporters étaient dévastés après le forfait de « KB9 » pour la Coupe du monde. Le forfait de Karim Benzema, acté trop rapidement par le staff médical de la France, arrangeait peut-être finalement dans un sens Didier Deschamps, lequel n’avait pas vraiment trouvé l’équilibre dans son groupe en 2021 lors de l’Euro avec le retour du buteur madrilène. Cette édition 2022 de la Coupe du monde, sans Benzema donc, ressemble davantage à la Coupe du monde 2018 avec des cadres qui assument leur statut et qui ne seront pas vraiment menacés par les remplaçants. C’est pour le moment Olivier Giroud et toute l’Equipe de France qui en profite, et en cas de victoire finale Didier Deschamps aura une nouvelle fois mis tout le monde d'accord par les résultats. Et cette fois-ci un peu plus la manière.