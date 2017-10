EdF : Benzema ignore les rageux et rêve toujours des Bleus

Dans : Equipe de France.

Mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs en novembre 2015 dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’a plus été appelé en Equipe de France depuis plus de deux ans. Et ce n’est pas la prolongation de contrat de Didier Deschamps jusqu’à l’Euro 2020, annoncée ce mardi par Noël Le Graët, qui risque de provoquer un retour express de l’attaquant du Real Madrid chez les Bleus. Pourtant, ce dernier en rêve. Dans une interview accordée aux Inrockuptibles, il affirme qu’il « rêve » encore du Mondial 2018 en Russie avec la bande d’Antoine Griezmann.

« J’ai toujours l’espoir d’aller à la Coupe du Monde. Bien sûr que j'ai envie de revenir en équipe de France ! Quel footballeur ne rêve pas de disputer une Coupe du monde ? J'essaie d'être le meilleur possible en club et on fera les comptes à la fin. Parler, ça ne sert plus à rien et ça peut être mal interprété. Je ne parle plus, je ne dis plus rien. J'essaie d'être performant et de gagner des titres. Les critiques des anciens footballeurs devenus journalistes et qui, pour certains, déversent leur haine… Ils ont vécu les mêmes épreuves que moi mais ils n'ont aucune solidarité. Ils me font de la peine, franchement » a lancé l’attaquant du Real Madrid, déterminé à regagner sa place aux yeux de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus annoncera jeudi midi sa liste pour les matchs contre les Pays de Galles et l’Allemagne. Logiquement, cela sera sans Karim Benzema.