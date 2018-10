EdF : Benzema et l'équipe de France, c'est définitivement terminé !

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema ne jouera plus avec l'équipe de France, l'annonce en a été faite ce mercredi dans un entretien accordé par Noël Le Graët à Ouest-France.

Mis a l'écart des Bleus depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema aura donc marqué son dernier but et joué son ultime match international avec la France le 8 octobre 2015, c'était contre l'Arménie à l'Allianz Riviera. Car le président de la Fédération Française de Football a été clair, l'attaquant du Real Madrid n'a plus sa place au sein de la sélection tricolore.

« Je n’ai rien contre Karim, il s’est toujours bien comporté en équipe de France. Mais je pense que les Bleus, c’est terminé pour lui, d’autant qu’il est peut-être moins en forme depuis quelques temps (...) L’affaire Valbuena – Benzema a encore connu un nouvel épisode la semaine dernière, mais elle n’est toujours pas terminée. Vous vous rendez compte, ça fait trois ou quatre ans qu’elle est en cours ? Elle est aurait dû être jugée beaucoup plus vite et elle nous a ‘pourris’ », constate, dans le quotidien régional, Noël Le Graët, qui a pourtant souvent soutenu Karim Benzema, avant que finalement Didier Deschamps décide de se passer durablement de KB9. Les propos du patron de la FFF vont évidemment faire réagir, l'absence de Karim Benzema en équipe de France ayant suscité bien des polémiques, et pas uniquement sur le plan sportif.