EdF : Benzema demande à Le Graët de « l’oublier et le laisser tranquille »

Dans : Equipe de France.

Après avoir laissé la parole à son ancien agent, Karim Benzema a tenu à répondre directement à Noël Le Graët qui dans Ouest-France avait indiqué que la carrière sous le maillot tricolore de l'attaquant français du Real Madrid était terminée. Pour KB9, il est désormais temps que le président de la Fédération Française de Football passe à autre chose, Noël Le Graët ayant régulièrement pris l'habitude de s'exprimer sur le cas Karim Benzema depuis que ce dernier a été mis à l'écart des Bleus suite à l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Karim Benzema a donc souhaité envoyer un message à celui qui a souvent été considéré dans le passé comme son supporter numéro 1. « Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak », a lancé l'attaquant du Real Madrid. Au moins les choses sont claires.