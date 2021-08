EdF : Benzema de retour à Lyon !

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Lors de sa reprise au mois de septembre, l’équipe de France fera une escale dans le Groupama Stadium de Lyon pour affronter la Finlande. Une très bonne nouvelle pour le public lyonnais, qui va donc revoir Karim Benzema.

Karim Benzema n’a jamais joué dans le Groupama Stadium. S’il a fait trembler les filets de Gerland lors de ses grands débuts à l'Olympique Lyonnais entre 2005 et 2009, l’attaquant du Real Madrid n’a donc pas eu la chance de fouler la pelouse du nouveau stade des Gones. Une anomalie qui sera bientôt réparée. Car si Didier Deschamps le rappele bien en équipe de France pour le premier rassemblement international de la saison en septembre prochain, KB9 jouera effectivement dans sa ville.

Benzema au Groupama Stadium, une grande première



Puisque la FFF a confirmé que le match comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 face à la Finlande, prévu le mardi 7 septembre à 20h45, se jouera dans l’enceinte de Décines. Ces dernières heures, la billetterie a même été ouverte. Et cette rencontre devrait logiquement se jouer à guichets fermés, tant le retour de Benzema à Lyon est attendu par le public tricolore. D’autant plus que les Bleus ne sont plus venus dans la capitale des Gaules depuis leur rencontre contre les USA, le 9 juin 2018, juste avant la Coupe du Monde en Russie.

Pour rappel, la France est actuellement en tête de son Groupe D avec sept points, soit quatre unités devant l’Ukraine. Et sachant que les champions du monde joueront la Bosnie-Herzégovine le 1er septembre à Strasbourg puis l’Ukraine le 4 septembre, ce match contre la Finlande pourrait être décisif pour une éventuelle qualification pour le Mondial au Qatar. Entre cet enjeu et le come-back de Benzema à Lyon, ce France-Finlande aura plus de charme qu’il n’y paraît.