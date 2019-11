EdF : Ben Yedder à l'Euro, Pierre Ménès a un gros doute

Dans : Equipe de France.

Titulaire contre la Turquie il y a un mois, Wissam Ben Yedder avait une nouvelle chance de briller avec l’Equipe de France en Albanie, dimanche soir (2-0).

Associé à Olivier Giroud et à Antoine Griezmann sur le front de l’attaque, le buteur de l’AS Monaco n’a pas brillé. Bien au contraire, puisqu’il a été le joueur offensif des Bleus le moins dangereux. Une prestation très décevante qui pousse Pierre Ménès à s’interroger sur le réel niveau de l’ancien Sévillan. Et pour le journaliste de Canal Plus, le bilan est réellement inquiétant à six mois de l’Euro, que Wissam Ben Yedder pourrait bien regarder depuis son canapé s’il n’est pas plus performant lorsque Didier Deschamps lui offre une chance de briller.

« La prestation du Monégasque est un peu inquiétante. Il a évolué dans une équipe de France souveraine pendant toute la première période et il n’a pas existé. On n’a pas réussi à le trouver, ni en appui, ni sur un appel, il n’a jamais réussi à se mettre en position de frappe… Je m’étais déjà posé la question de sa capacité à se hisser au niveau international. Je suis désolé, je me la pose encore » a indiqué Pierre Ménès, qui a notamment réclamé à plusieurs reprises le retour d’Alexandre Lacazette en Equipe de France. Ce n’est pour l’instant pas dans les plans de Didier Deschamps, en dépit des belles performances de l’ancien Lyonnais à Arsenal…