EdF ‍: Barcola, Deschamps doit appeler le futur Thierry Henry

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle saison avec le PSG, Bradley Barcola est en course pour intégrer la liste de Didier Deschamps pour les matchs amicaux contre l’Allemagne et le Chili, les derniers tests avant l’Euro 2024.

Après quelques semaines d’intégration qui ont fait suite à son transfert de l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain pour près de 50 millions d’euros, Bradley Barcola a trouvé la bonne carburation dans la capitale française. Adoré par Luis Enrique, l’international espoirs français s’est imposé comme un titulaire indiscutable sur le côté gauche de l’attaque parisienne. Auteur de fulgurances balle au pied, l’attaquant formé à l’OL a cette capacité à être décisif, que ce soit par la passe ou par les buts. En toute logique, son profil est étudié de près par Didier Deschamps à tel point que Bradley Barcola pourrait être sélectionné pour la première fois en Equipe de France pour les matchs amicaux des Bleus contre l’Allemagne et le Chili.

Il s’agira de la dernière liste avant celle définitive pour l’Euro et Barcola pourrait donc se voir offrir une opportunité en or de marquer des points. La présence de l’ailier parisien dans le groupe tricolore ne serait pas une surprise pour Karim Bennani. Au contraire, le consultant de l’Equipe de Greg estime que Bradley Barcola mérite d’avoir sa chance en Equipe de France, alors que l’ancien Lyonnais lui rappelle un certain… Thierry Henry. « Barcola a-t-il une chance de jouer l’Euro ? Clairement, je pense que oui. Je pense que Deschamps a sa liste à deux ou trois joueurs près, mais s’il y a un doute sur le physique d’un joueur, il ne prendra pas de risque » a lancé le journaliste sur la Chaîne L'Equipe, avant de poursuivre.

« Barcola est en pleine possession de ses moyens. On parlait de l’Equipe de France Espoirs, honnêtement quand vous regardez le jeu de Barcola, à ce poste et dans l’attitude, il y a du Thierry Henry. Pourquoi pas le voir dans l’axe dans quelques années ? Barcola est présent en coupe d’Europe, quand je vois le niveau de ses concurrents y compris en club, il peut avoir sa place. Aujourd’hui, il mérite d’avoir sa chance, c’est la dernière liste pour faire un test, faisons des tests et regardons comment il s’adapte dans ce groupe France » a analysé Karim Bennani, très enthousiaste à l’idée de voir Bradley Barcola effectuer ses premiers pas en Equipe de France dans les jours à venir. C’est désormais à Didier Deschamps de trancher, mais avec la blessure de Kingsley Coman, la présence dans la liste de l’attaquant du PSG semble plus que jamais plausible.